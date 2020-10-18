«Эйбар» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Осасуна».

Ставка: победа «Эйбара» в один мяч или ничья за 1.74.

«За годы выступлений в Примере «Эйбар» приучил к тому, что особенно хорошо проводит первую треть чемпионата. Но сейчас после четырех стартовых туров у «оружейников» было лишь одно очко. В прошлом туре «Эйбар» выправил ситуацию, выиграв в Вальядолиде 2:1. Пора бы теперь побеждать и дома. «Эйбар» в принципе не слабее «Осасуны», потери в составе команд примерно одинаковые по значимости, так что я даже удивился, что на чистую победу «Эйбара» на его поле над «Осасуной» предлагается настолько высокий коэффициент, как 2,65. Соответственно, выше моих ожиданий и коэффициент на «Эйбар» с форой (0), и именно такую более аккуратную ставку я и выберу на этот матч.



Хорошо смотрится и ставка на то, что «Эйбар» либо выиграет с разницей в один мяч, либо сыграет вничью. Ведь ничьими закончились четыре из пяти последних матчей между этими командами, включая два товарищеских матча, последний из которых был 4 сентября».