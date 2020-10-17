«Манчестер Сити» – «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ с коэффициентом 12.0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Арсенал».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.31, точный счёт 2:2 за 12.0.

«Любопытный матч. «Арсенал» здорово стартовал. Команда идет в зоне Лиге чемпионов, в то время как «Манчестер Сити» проваливает начало сезона. Чем дальше, тем это становится очевиднее. Травмы Кевина де Брюйне, Серхио Агуэро – это слишком серьезные потери, как и вероятная потеря Рахима Стерлинга. Хотя есть шансы, что он появится на поле в матче с «Арсеналом».



«Манчестер Сити» очень много забивает в последних матчах, «Арсенал» тоже выдает верховые игры. Пусть «горожане» выигрывали и в тайме, и в матче в последних встречах против «Арсенала», мне кажется, что на этот раз логичнее поставить на результативную ничью.



Мне кажется, 2:2 – тот счет, на который можно поставить в этом матче. Хотя эта ставка наиболее сложная и наименее вероятная в предстоящей встрече».