«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Бетис» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.82.

«В последнем матче испанского тура сойдутся команды, занимающиеся после паузы на матчи сборных второе и третье место в турнирной таблице. Впрочем, столь высокие позиции «Бетиса» и «Реала Сосьедад» во многом обусловлены тем, что «Барселона», «Севилья», «Атлетико» и другие команды провели на один-два матча меньше. В предыдущих турах «Бетис» выглядел ярче «Реала Сосьедад». Новый проект Мануэля Пеллегрини выглядит очень убедительно, и мне в этом матче нравится ставка на «Бетис» с форой (0). В пользу севильцев – и фактор своего поля, и то, что у «Бетиса» меньше сборников, и меньше травмированных футболистов.



Учитывая атакующий стиль игры «Реала Сосьедад», есть все основания ждать результативного матча. Ничья 1:1 или 2:2 здесь вполне возможна. Поэтому меня также привлекает ставка на то, что «Бетис» дома не проиграет при тотале больше 1.5 гола».