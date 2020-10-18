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«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура чемпионата Англии

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура чемпионата Англии
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Комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Лестера» за 2.06, обе забьют за 1.60.

«Команды на старте этого странного сезона идут в лидерах. Если в отношении «лис» это предсказуемо и справедливо, то такой старт команды из Бирмингема – это сенсация.

Думаю, в этом матче надо ставить на победу «Лестера». Стоит учитывать, что игра пройдет на стадионе «лис». «Астон Вилла» на выезде играет хуже. Хотя гости выиграли три последних матча, все же сложно поверить в их победу в предстоящей встрече.

Однако я бы все же поставил на гол команды из Бирмингема. «Лестер» все же много пропускает в последнее время. Эта команда нестабильна в обороне. Однако недостатки в защите она компенсирует действиями в атаке, результативностью и отношением к своим моментам».

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