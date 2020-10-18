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ЦСКА — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 11-го тура РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 11-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА за 2.05, ничья в первом тайме за 2.05.

«Несмотря на то что всегда бывает, когда меняется тренер или руководство клуба, а «Динамо» только что пережило серьезную смену тренерского штаба, пришли серьезные немецкие специалисты, отдал бы предпочтение хозяевам.

ЦСКА сейчас на ходу. Ребята, которые уезжали в молодежную сборную, вернутся с положительными эмоциями. Так легче переносить нагрузки и все остальное. В атаке ЦСКА есть Никола Влашич. Он просто король. Никола только что забил гол за сборную Хорватии. Это многое значит.

ЦСКА будет играть против защиты «Динамо», которая мало пропустила в этом сезоне, но «армейцы» одержат победу».

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