«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Атлетико».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.71.
«Два матча подряд «Атлетико» не забивает. Ничего не забили «Вильярреалу» перед перерывом на игры сборных. Но сейчас вроде бы все в порядке должно быть. Понятно, что Томас Парти — это большая потеря. Но присоединился к «Атлетико» Лукас Торейра из того же «Арсенала».
В последнее время матчи между «Атлетико» и «Сельтой» не очень результативные. А выезд в Виго для «Атлетико» не самое приятное времяпрепровождение. В прошлом сезоне «Атлетико» там сыграл 1:1, до этого было поражение 0:2. В целом игры в Виго между этими соперниками получаются нерезультативными. Но поверить в то, что «Атлетико» сейчас проиграет «Сельте», я не могу. Надежная оборона у «Атлетико». А в атаке Суарес и Ко могут что-нибудь придумать. Тем более Коке и Сауль сейчас не уезжали в сборные. Может, «Атлетико» будет посвежее.
Попробую взять вариант «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Коэффициент — 1.71. Можно было бы попробовать сыграть победу гостей через низ, но допускаю, что может быть ничья — 1:1 или 0:0».
- 17 октября 2020
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