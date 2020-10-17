«Ньюкасл» — «МЮ»: прогноз Алексея Смирнова на матч 5-го тура чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.70.

«Ньюкасл» в этом сезоне производит впечатление трудовой команды, которая не часто доминирует над соперниками, но набирает свои очки за счет упорной работы каждого футболиста. Исключением можно считать матч против «Брайтона», в котором сороки пропустили два быстрых мяча и сдулись. «Манчестер Юнайтед» же играет с наименьшим желанием, показав свое «величие» лишь в кубковой встрече с «Лутон Таун». Красные дьяволы занимают 16 строчку в АПЛ, и это максимально честный результат для этого клуба.



В данный момент над Оле-Гуннаром Сульшером нависла угроза увольнения. В футбольном мире заговорили о приходе в команду Массимилиано Аллегри. Ранее ходили слухи о контрактах итальянского специалиста с «Лацио» или «Ромой», но выглядела эта информация не так уверенно. Естественно, после этого мы можем увидеть МЮ в таком виде, в каком он находился при дебюте нынешнего тренера клуба.



Гостям нужно выплывать со дна таблицы, поэтому ожидаю от них высочайшую мотивацию, которая будет сопровождаться множеством ударов и проникающих передач в штрафную площадь черно-белых. «Ньюкасл» же в привычном для себя стиле способен действовать самоотверженно в обороне, да и впереди у хозяев есть несколько футболистов, которые любят и умеют убегать в контратаки. Тяжело сказать, будет ли высокая результативность в этом поединке, но противники к ней явно будут стремиться. Мой выбор – ТБ (9.5) по угловым".