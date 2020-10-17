«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч 5-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: «Эвертон» не проиграет за 2.00.



«Всегда большое событие, когда в календаре АПЛ появляется мерсисайдское дерби. Теперь оно заиграет совсем другими красками. Конечно, из-за «Эвертона», который начал сезон невероятно круто – 7 побед. Хамес Родригес ко двору пришелся, Кавлверт-Льюин забивает в каждом матче – это что-то невероятное, что сейчас происходит с атакой и обороной «Эвертона», не говоря уже про полузащиту. Карло Анчелотти удалось сложить замысловатый паззл – все эти победы отнюдь не случайны.



В этом плане «Ливерпуль» тормозит – мы видели поражение в Кубке лиги по пенальти, но главное то, что случилось на «Вилла Парк», когда команда Юргена Клоппа получила семь мячей. Сейчас международная пауза хороша для перегрузки команды, но с другой стороны все разъехались и где тут перегружать Юргену Клоппу.



Я думаю, что красным будет крайне тяжело, учитывая еще одну важнейшую деталь. «Эвертон» последний раз на своем поле проигрывал «Ливерпулю» в 2016 году. Только одно поражение «Эвертона» в 8 последних домашних очных матчах. Все остальные закончились ничейным результатом.



Сейчас «Эвертон» очень горячий. «Ливерпуль» защищает корону, он будет бороться, но на этой стадии сезона, мне кажется, многое говорит о том, что это время для «Эвертона». Учитывая то, что на «Эвертон» не проиграет» хороший коэффициент, то стоит задуматься именно над ним. «Эвертон» не проиграет – вот мой выбор».