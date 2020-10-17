«Эвертон» — «Ливерпуль»: кто победил, результат матча 17.10.2020 и сыгравшие коэффициенты

17 октября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль», который завершился со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



На 3-й минуте Садио Мане воспользовался шансом и открыл счёт. На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде и назначил свободный удар. Вирджил ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён — вместо него вышел Джо Гомес.



На 19-й минуте Майкл Кин сравнял счёт. Во втором тайме «Ливерпуль» вновь вышел вперёд — на 72-й минуте Мохамед Салах пробил Пикфорда. На 81-й минуте Доминик Калверт-Льюин забил очередной гол, установив тем самым окончательный счёт. На 90-й минуте Ричарлисон получил прямую красную карточку. На 92-й минуте Джордан Хендерсон забил мяч, который был отменён после просмотра VAR.

Эксперты считали фаворитом «Ливерпуль», на его победу давали 1.93. Успех «Эвертона» шёл за 4.05, ничья — за 4.20. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4200 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.59, «обе забьют» — в 1.53, гол в первые 15 минут — в 2.85.