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«Ростов» — «Ахмат»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

«Ростов» — «Ахмат»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

18 октября «Ростов» принимает «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу жёлто-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

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За два последних тура в РПЛ ростовчане пропустили больше, чем за первые семь.
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