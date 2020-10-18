«Динамо» Минск — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск — «Спартак».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 3.28.

«В целом «Динамо» хорошо идет по чемпионату, занимая четвертое место в Западной конференции. А еще недавно минчане были вообще третьими. Правда, в последнее время на команду обрушилась эпидемия коронавируса, из состава вылетели лидеры. При этом минчане собирают очки там, где должны – например, в домашнем матче с «Куньлунем» (2:0) и рижским «Динамо» (4:3 по буллитам). И последняя игра, когда «Динамо» получило дома 0:1 от «Локомотива», не должно удивлять.



«Спартак» находится в разобранном состоянии. Девятое место на Западе, второе место с конца по пропущенным шайбам (51). Хуже только у «Сочи» (52). Последние четыре игры получились позорненькими: 1:7 от «Йокерита» в Хельсинки, 1:2 в овертайме дома от «Локомотива», четыре пропущенные шайбы от «Куньлуня» (6:4), домашнее поражение от «Барыса» (2:3 ОТ).



Набрался бы наглости взять кэф 3.28, что минское «Динамо» не проиграет. То есть даже ничья в основное время нас устроит. Кстати, защитники Бреннан Менелл и Адам Альмквист уже вышли с карантина и могут сыграть в этом матче.