ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 11-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо», который состоится 18 октября.
Ставка: победа ЦСКА за 2.15.
«Динамо» после смены тренера уверенно обыграло «Краснодар», однако в целом средняя линия ЦСКА выглядит лучше, у армейцев более сыгранная и стабильная команда, несмотря на кадровые потери. Ставлю на ЦСКА, хотя это московское дерби на три результата. Здесь может произойти всё что угодно, но разница в уровне взаимопонимания и своё поле делают фаворитом команду Виктора Гончаренко".
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.
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