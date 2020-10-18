«Арсенал» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Урал» в этом сезоне изменился, стал более закрытой командой, чем раньше. Меньше веселых матчей мы видим в исполнении этой команды. Достаточно мало забивает команда. Но это связано и с тем, что с нападающими проблема. Сейчас вот даже пришлось Погребняка вернуть. Еще и лидеры команды, Эль-Кабир и Бикфалви, постоянно выпадают. То один травмирован, то второй. А бывает, что и оба пропускают матчи. При этом я бы не сказал, что в обороне полный порядок. Матч на матч не приходится.



«Арсенал» получил сейчас подкрепление, в том числе и за счет «Спартака». Несколько футболистов Тула арендовала. И я думаю, что она прибавит в ближайшее время, особенно в атаке. В обороне у «Арсенала» порядка нет, пропускает почти в каждой встрече. И вообще, в семи последних матчах Тула и забивала, и пропускала. Это ярко говорит о том, в какой футбол играет команда.



Думаю, что и здесь «Арсенал» спровоцирует «Урал» на достаточно открытую игру. Обе команды должны забить в этой встрече".