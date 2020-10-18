«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура чемпионата России
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат».
Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.18.
«Ростов» в этом сезоне буксует. Не может она пока выйти на те мощности, которые хочет видеть Валерий Карпин в игре своей команды.
«Ахмат» — интересная команда, уже тренерская. Думаю, для Андрея Талалаева серьезный вызов — работа с грозненским клубом.
В этом матче, наверное, осторожность будет превалировать над какими-то другими действиями игроков. Не жду большого количества забитых мячей. Им здесь неоткуда попросту взяться. И вообще, полагаю, что судьбу матча может решить один гол.
Исходя из этого сделаю ставку на «тотал меньше 2 мячей с расходом» с коэффициентом 2,18. По-моему, отличный вариант".
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