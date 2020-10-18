ЦСКА — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

«Дерби — это всегда напряженная борьба, накал страстей. И от матча ЦСКА — «Динамо» ждем чего-то похожего. У «Динамо» сменился тренер, это всегда прилив эмоций. Да, в этом матче он еще не будет руководить командой, но сама новость должна благоприятно повлиять на динамовцев. Они в ожидании чего-то позитивного. Последний матч с «Краснодаром» провели очень хорошо футболисты «Динамо», неожиданно выиграли. Думаю, и в дерби они дадут бой армейцам.



ЦСКА собрался только вот-вот. Многие футболисты разъезжались по сборным командам. В одну только нашу молодежку шесть человек ездило. Это, конечно, проблема для Гончаренко. Посмотрим, как он будет с этим справляться.



Динамовцы очень здорово играют против ЦСКА, крайне редко проигрывают армейцам. В прошлом сезоне ЦСКА за два матча ни гола не забил в ворота бело-голубых. И сейчас, думаю, от обороны динамовцы игру построят, будут ловить контратаки, быстрых игроков очень много. Мой прогноз — «Динамо» не проиграет, при этом больше трех голов не жду».