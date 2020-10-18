«Арсенал» Тула — «Урал»: прогноз Павла Занозина на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 2.28.
«Арсенал“ классно усилился, особенно если говорим о нападении. Пришли Кирилл Панченко, Лука Джордович, который давненько не проявлял себя в чемпионате России, но, на мой взгляд, по-прежнему остается сильным игроком. Александр Ломовицкий — еще одно классное усиление.
Короче говоря, „Арсенал“ теперь имеет великолепный выбор впереди, при том, что у него итак был Евгений Луценко, который очень много забивает. Я думаю, что этот выбор теперь должен идти тулякам на пользу. Может быть, увидим это уже даже в игре с „Уралом“, который в принципе позволяет своему сопернику некоторые вольности.
Я бы предложил немножко рискованную, но очень красивую ставку на то, что „Арсенал“ сам забьет в этом матче как минимум два мяча, то есть индивидуальный тотал больше 1,5 с коэффициентом 2.28.
Мне кажется, все шансы есть. В этом сезоне „Арсенал“ достаточно забивал. Да, они все-равно барахтаются в середине таблицы, но зато играют классный футбол. Будем надеяться, что и в этот раз окажется именно так».
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