«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Астон Вилла».
Ставка: «Лестер» победит за 1.91.
«Обе команды смогли набрать по девять очков из 12 возможных на старте английского сезона.
«Лестер» оступился в прошлом туре, проиграв дома «Вест Хэм Юнайтед» — 0:3. «Астон Вилла», наоборот, преподнесла, пожалуй, главную сенсацию этого сезона, разгромив «Ливерпуль», да ещё и столько забив — 7:2. Такое спрогнозировать было бы невозможно.
Что произойдет сейчас? Понятно, что победа над «Ливерпулем» — это не уровень «Астон Виллы», это то, что выходит за рамки обычных норм. Я думаю, что здесь «Астон Вилла» будет похожа на себя образца, может быть, даже прошлого сезона. Она будет оборонятся и отдаст сопернику мяч.
«Лестер» погорел на этом, когда играл против «Вест Хэма». Мне кажется, второй раз подобное не должно произойти с командой Брендана Роджерса. «Лестер» всё-таки очень умело распоряжается мячом. В домашнем матче он должен переиграть «Астон Виллу» и, как следствие, забить больше. Мой прогноз на эту встречу — победа хозяев с коэффициентом 1.91».
- 18 октября 2020
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