«Амур» — «Йокерит»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 19.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Йокерит».

Ставка: победа «Амура» с форой (+1.5) за 2.07.

«Вроде бы имя фаворита очевидно, но не всё так просто. Во-первых, «Амур» потихоньку добавляет. Во-вторых, «Йокерит» накануне выглядел тяжеловато. Он всё же выиграл в Новосибирке (4:3), но даже автор победной шайбы признал, что ему сильно повезло. Хозяева сникли в заключительном периоде в надежде удержать счёт, за что и поплатились.



В-третьих, играть придётся в Хабаровске. Начало крайне раннее и непривычное, первые периоды «тигры» в родных стенах традиционно проводят хорошо. Можно просто посмотреть на статистику очных встреч: за пять встреч на Дальнем Востоке финны лишь однажды победили с разницей более чем в одну шайбы. 4:2 сентябре 2017 года.



При этом даже П1 с форой (+2) можно взять за нестыдный коэффициент 1.71, а на П1 с форой (+1.5) вообще дают 2.07. Ставка попроще — 1Х в первом периоде за 1.72. «Амур» в принципе хорошо начинает, до сих пор имея положительный баланс голов в стартовые 20 минут (15:13). Всего пять поражений в 18 случаях.



Тяжёлая игра накануне, перелёт и раннее начало наверняка помешают «Йокериту» показать свой лучший хоккей. Вполне возможно, что два очка они всё же заберут, но сделать это малой кровью точно не получится».