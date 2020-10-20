«Зенит» — «Брюгге»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 20.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Брюгге» – действующий чемпион Бельгии. В прошлом сезоне, в котором из-за коронавируса успели сыграть 29 из 30 туров, клуб из одноимённого города набрал 70 очков. Вопросов о лидере не возникло, поскольку отрыв от второго места составил целых 15 пунктов.



Чёрно-синие славятся достаточно крепкой обороной и грамотной игрой вторым номером с более сильными соперниками. В 29 играх прошлого сезона они пропустили всего 14 голов, а за девять игр текущего сезона – только шесть. Много в Санкт-Петербурге они вряд ли пропустят.



Ключевой фигурой сейчас во многом является голкипер команды Симон Миньоле. Экс-вратарь «Ливерпуля» и игрок сборной Бельгии за 36 матчей в чемпионате Бельгии в составе «Брюгге» пропустил всего 19 мячей. Статистика впечатляющая.



Однако бельгийцам сильно не повезло. Накануне матча с «Зенитом» Миньоле и ещё два игрока, в частности нападающий Крменчик, сдали положительные тесты на COVID-19, а потому сыграть не смогут. При таких раскладах, на наш взгляд, лобовая победа петербуржцев за коэффициент 1.70 выглядит интересно. Вдали от дома «Брюгге» наверняка отдаст мяч сопернику и будет ловить моменты для контратаки.



При Сергее Семаке сине-бело-голубые великолепны на своём поле. Болельщики помогут, давление должно быть. Вряд ли мы увидим большое количество голов, но трудовой успех российского клуба на фоне кадровых проблем соперника видится наиболее вероятным исходом".