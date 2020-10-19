«Зенит» — «Брюгге». Прогноз: Дзюба и Азмун начнут в Лиге чемпионов с победы в Петербурге

20 октября «Зенит» примет «Брюгге» в матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов. Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех бельгийцев оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» 20 октября 2020

Букмекеры считают, что матч группы F «Зенит» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» (20.10.2020)

Дождались! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно позади, национальные первенства вернутся ближе к выходным. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30%.

«Барселона» — «Ференцварош». Прогноз: Месси пощадит Реброва. «Класико» с «Реалом» важнее График у сине-гранатовых жуткий, они поберегут силы перед «Реалом».

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов. Среди прочих 20 октября в группе F санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром-Арене» примет бельгийский «Брюгге». Встреча, которую смогут посетить до 20 тысяч фанатов, стартует в 19:55 мск.



Петербуржцы имеют хорошие шансы не ударить в грязь лицом в новом сезоне Лиги чемпионов. Действующий чемпион России идёт на всех парусах и в текущем розыгрыше РПЛ. После 11 туров он имеет в активе 24 балла и делит первую строчку с московским «Спартаком». Вполне неплохо.



Возобновление чемпионата после международной паузы увенчалось успехом. Сине-бело-голубые принимали «Сочи» и одержали победу со счётом 3:1. Во втором тайме пришлось понервничать, сочинцы активизировались и даже при доле везения могли зацепиться за ничью. Но отметить тут стоит другое.

«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну «Быки» великолепно стартовали в Бундеслиге и находятся в замечательной форме.

Добытая победа стала для «Зенита» девятой домашней кряду в Российской Премьер-Лиге. Любопытно, что за это время получилось забить целых 33 мяча, то есть в среднем за игру более трёх с половиной штук. Результат весьма достойный. На своём поле сине-бело-голубые действительно великолепны.



Сейчас команда Сергея Семака в порядке. Международные паузы перезагрузили Дзюбу, за пять последних туров Артём оформил четыре гола и две голевые передачи. В минувшем туре Артём появился на поле только в середине второго тайма, то есть наконец-то получил отдых. Азмун отыграл чуть больше часа, уступив место как раз Дзюбе.



Здорово выглядят крайние защитники, после долгих скитаний удачно вернулся Далер Кузяев. В минувшем туре действовал активно, давал необходимый объём. Отдельно стоит подчеркнуть возвращение после травмы Себастьяна Дриусси (его влияние на успехи команды часто недооценивают) и дебют Вендела. Словом, состав вполне боевой.

«Лацио» — «Боруссия Д». Прогноз: берегись, «Зенит»! Санчо, Витсель и Холанд покажут класс Берём коэффициент 4.80 в матче Лиги чемпионов. Шансы на проход осязаемы.

Проблемы всего две. Не сыграют Малком и Дуглас Сантос. К отсутствию в Лиге чемпионов первого уже привыкли, у него вновь проблемы со здоровьем. Без Дугласа вариантов не так много. Скорее всего, с первых минут на поле следует ожидать Вендела и Кругового. Любопытно.

«Брюгге» – действующий чемпион Бельгии. В прошлом сезоне, в котором из-за коронавируса успели сыграть 29 из 30 туров, клуб из одноимённого города набрал ровно 70 очков. Вопросов о лидере не возникло, поскольку отрыв от второго места составил целых 15 пунктов.



Чёрно-синие славятся достаточно крепкой обороной и грамотной игрой вторым номером с более сильными соперниками. К слову, в 29 играх прошлого сезона они пропустили всего 14 голов, а за девять игр текущего сезона – только шесть. Много в Санкт-Петербурге они вряд ли пропустят.

«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол Ярославцы добыли шесть побед подряд, но и у «Спартака» дела потихоньку выправляются.

Ключевой фигурой сейчас во многом является голкипер команды Симон Миньоле. Экс-вратарь «Ливерпуля» и игрок сборной Бельгии за 36 матчей в чемпионате Бельгии в составе «Брюгге» пропустил всего 19 мячей. Статистика впечатляющая.

Однако бельгийцам сильно не повезло. Накануне матча с «Зенитом» Миньоле и ещё два игрока, в частности нападающий Крменчик, сдали положительные тесты на COVID-19, а потому сыграть не смогут. При таких раскладах, на наш взгляд, лобовая победа петербуржцев за коэффициент 1.70 выглядит интересно. Вдали от дома «Брюгге» наверняка отдаст мяч сопернику и будет ловить моменты для контратаки.

При Сергее Семаке сине-бело-голубые великолепны на своём поле. Болельщики помогут, давление должно быть. Вряд ли мы увидим большое количество голов, но трудовой успех российского клуба на фоне кадровых проблем соперника видится наиболее вероятным исходом.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» 20 октября 2020 года

«Зенит» по мере возможностей укрепился перед Лигой чемпионов, не сыграют только Малком и Дуглас Сантос. У «Брюгге» из-за коронавируса не будет основного голкипера Миньоле и нападающего Крменчика, вдали от дома бельгийцы наверняка отдадут мяч и сыграют вторым номером. Команда Семака отлично играет в родных стенах. На наш взгляд, у неё будут отличные шансы добыть первую победу в новом еврокубковом сезоне.



Ставка: «Зенит» победит за 1.70.