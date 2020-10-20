«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Брюгге» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» за 1.73.



«Наконец-то начинается главный турнир в Европе — это групповой турнир Лиги чемпионов. Много внимания приковано российским клубам. Сегодня поговорим о дебюте «Зенита» в Лиге чемпионов. На «Газпром Арене» «Зенит» сыграет против бельгийского клуба «Брюгге», сразу несколько игроков которого подхватили коронавирусную инфекцию. Миньоле мы в воротах не увидим. Там один из менеджеров подхватил коронавирус.



У «Зенита» в этом плане более менее дела в порядке, но не будет Малкома, не будет дисквалифицированного Дугласа Сантоса, поэтому придется немного подкорректировать состав. Мне кажется, что «Зенит» подходит к этому матчу в вполне неплохом состоянии. По игре с «Сочи» может и не стоит делать категоричные выводы, что «Зенит» бежит и неплохо создает, но мы видели три мяча и несколько опасных моментов.



Думаю, что «Зенит» выставит максимально сильный состав на эту игру. Дзюба выйдет в основе, и Азмун мы видели в полном порядке. Отсутствие Сантоса — это проблема, но есть и альтернатива на левом фланге в лице Жиркова.



Не стоит забывать, что это первый домашний матч. Плюс у «Зенита» очень хороший календарь. Сначала матч против «Брюгге», потом выезд в Дортмунд, затем спаренные матчи с «Лацио», потом выезд в Брюгге и впервые в Лиге чемпионов «Зенит» закончит групповой этап дома против «Боруссии». Мне кажется, что «Зениту» надо хорошо начать. Многое будет решаться в спаренных матчах с «Лацио», но к ним надо подойти с определенным очковым багажом.



«Брюгге» вполне по силам «Зениту». Эту команду недооценивать и переоценивать не стоит, поэтому я думаю, что «Зенит» дома сыграет агрессивно и победы добьется, чего я искренне желаю нашему российскому чемпиону. «Зенит» дома против «Брюгге» — победа домашняя без всяких тоталов и фор.



Мне кажется, что «Зенит» крепче, структурней и мощнее «Брюгге». Я видел, как «Брюгге» играет в чемпионате. Была серия из нескольких побед подряд. В последнем туре упустили победу с льежским «Стандартом». Но и «Зенит» идет в лидерах, а на Лигу чемпионов у него особый настрой. Приятно, что матч пройдет в Петербурге со зрителями. Удачи «Зениту», — сказал Генич.

«Зенит» — «Брюгге». Прогноз: Дзюба и Азмун начнут в Лиге чемпионов с победы в Петербурге Основной голкипер бельгийцев Симон Миньоле заразился коронавирусом.