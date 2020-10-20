«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз Алексея Андронова на матч ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: «РБ Лейпциг» забьет в обоих таймах за 1.72.



«Думаю, что «Лейпциг» гораздо более опытен, гораздо более амбициозен. Для турецкой команды Лига чемпионов совершенно новое испытание. Несмотря на огромное количество индивидуально опытных футболистов, а там есть даже те, кто в чемпионате России играл, не думаю, что гости куда-то побегут вперёд. Они постараются в этом матче сыграть на ничью или даже на некрупное поражение. Всё-таки для турецких команд домашние матчи являются прерогативой в плане достижения результата.



Но мне кажется, что «Лейпциг» так хорошо готов сейчас к тому, чтобы играть, несмотря на потерю Тимо Вернера, что проблем возникнуть не должно. Игра «Лейпцига» структурно цельная.



Самый привлекательный вариант ставки для меня — «Лейпциг» забьёт в обоих таймах» за 1.72», — сказал Андронов.