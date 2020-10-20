«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Максима Калиниченко на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».



Ставка: победа «Зенита» за 1.72.



«Новая попытка «Зенита» взобраться на гору Лиги чемпионов. Хотят попытаться питерцы если не дойти до вершины, то хотя бы добраться до середины.



Стартует групповой этап еврокубка. В его 1-м туре «Зенит» принимает дома «Брюгге» из Бельгии. Матч пройдёт на «Газпром Арене» без зрителей.



Снова подходит «Зенит» к Лиге чемпионов в неплохой форме и с огромными ожиданиями. Снова эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что группа несложная у питерцев и в плей-офф они должны выходить, другие — что шансов у «Зенита» почти нет.



В любом случае первый матч в ЛЧ даёт шанс команде Сергея Семака показать свои силы и настрой. Соперник приезжает самый лёгкий в группе. Пока «Лацио» и «Боруссия» грызут друг друга в Риме, у питерцев есть шанс заработать столь необходимые очки дома.



Хотя назвать «Брюгге» проходным соперником точно нельзя. Бельгийский клуб – завсегдатай еврокубков последних лет. Сейчас эта команда находится в неплохой форме.



До последнего тура в чемпионате Бельгии была у неё серия из пяти побед подряд. Причём побеждал «Брюгге» уверенно, часто много забивая. В последнем туре вот сыграл вничью со «Стандардом».



А вот «Зенит», если смотреть на статистику, не может похвастаться такой серией побед. Питерцы буксуют в каждом втором туре РПЛ, часто играя вничью. Из-за этого они все не могут оторваться от «Спартака», с которым идут бок о бок в гонке за лидерство в чемпионате.



Подопечные Семака иногда тоже много забивают, но уже в следующем туре могут сыграть вничью – 1:1. Поэтому точно прогнозировать счёт или количество голов в их игре с «Брюгге» я не собираюсь.



Выберу более надёжную и простую ставку: «Зенит» выиграет в этом матче», — сказал Калиниченко.

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