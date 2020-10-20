«Челси» — «Севилья»: прямая трансляция матча 20 октября, какой канал, прогнозы и ставки

20 октября «Челси» примет «Севилью» в матче 1-го тура группы Е Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех испанского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.
Букмекеры считают, что матч группы Е «Челси» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, пенальти идёт за 2.90, а удаление — за 3.80.
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