«Челси» — «Севилья»: прямая трансляция матча 20 октября, какой канал, прогнозы и ставки

20 октября «Челси» примет «Севилью» в матче 1-го тура группы Е Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех испанского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.



Букмекеры считают, что матч группы Е «Челси» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, пенальти идёт за 2.90, а удаление — за 3.80.

«Челси» — «Севилья». Прогноз: «Краснодар», гляди в оба! Лэмпард и Вернер опять устроят шоу За три последних игры в АПЛ лондонцы забили 10 голов, а пропустили шесть.