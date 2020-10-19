«Челси» — «Севилья». Прогноз: «Краснодар», гляди в оба! Лэмпард и Вернер опять устроят шоу

20 октября «Челси» примет «Севилью» в матче 1-го тура группы Е Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех испанского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья» 20 октября

Букмекеры считают, что матч группы Е «Челси» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья» (20.10.2020)

Дождались! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно остались позади. Национальные первенства тоже отошли в сторонку. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30%.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 20 октября в группе Е английский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне примет испанскую «Севилью». Их встреча стартует в 22:00 мск.



Лондонцы проводят второй сезон под руководством легенды клуба Фрэнка Лэмпарда. Бан на покупку игроков остался в прошлом, команда Романа Абрамовича провела сумасшедшую трансферную кампанию. Состав пополнили немецкие звезды Вернер и Хаверц, именитый бразилец Тьяго Силва, один из лучших крайних защитников Англии Бен Чилвел, Хаким Зиеш, а также голкипер французского «Ренна» Эдуард Менди.



Последний, правда, восстанавливается после травмы, а потому помочь своему новому клубу не сможет. Лэмпарду снова придётся делать выбор из двух зол: либо Вилли Кабальеро, либо Кепа Аррисабалага. Эта парочка в последних своих играх пропустила по три мяча. На таком фоне нервозности у защитников наверняка добавится.

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Зато все остальные новички в порядке и уже успели дебютировать. Вернер, к слову, в предыдущем матче с «Саутгемптоном» (3:3) записал на свой счёт два гола и результативную передачу. Позиция центрфорварда, судя по всему, нравится немцу гораздо больше, нежели левый фланг.



Вообще, у наставника «Челси» появилась масса вариантов спереди. Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич восстановились после травм, в порядке Мэйсон Маунт. Обороне испанцев, которая осталась без основного защитника Жюля Кунде (у игрока подтвердился коронавирус), будет трудно сохранить свои ворота нетронутыми.



Впрочем, других серьёзных проблем с составом «Севилья» не испытывает. Должны вернуться нападающие Люк де Йонг и Лукас Окампос, это большое подспорье. В хорошей форме опытнейшие полузащитники Иван Ракитич и Хесус Навас, от которых многое будет зависеть.

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В прошлом сезоне севильцы сумели взять Лигу Европы, обыграв в финале миланский «Интер» со счётом 3:2. Получилось при этом показать достаточно яркий футбол. В четырёх последних стадиях плей-офф турнира забили восемь голов, что в среднем за игру составляет ровно два мяча.



За четыре игры в нынешнем сезоне испанской Примеры команда Юлена Лопетеги пока что забила всего пять голов. Зато набрала семь баллов и даже отобрала очки у «Барселоны» (1:1).



У «Челси» складывается очень мощная линия атаки, однако оборона нередко сбоит. А статус действующего победителя Лиги Европы говорит сам за себя. Так что ждём яркого матча, проверим тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87. Представители топовых европейский чемпионатов без голов точно не оставят.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Севилья» 20 октября 2020 года

Линия атаки у лондонцев очень мощная, но оборона нередко сбоит. И вынужденная чехарда на последнем рубеже явно не способствует обретению уверенности. А статус действующего победителя Лиги Европы говорит сам за себя. На наш взгляд, «Челси» и «Севилья» выдадут яркий матч с большим количеством голов. Возьмём классический верх.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.