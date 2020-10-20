«Лацио» — «Боруссия» Д: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Лацио» — «Боруссия» Дортмунд в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 3 за 1.99.
«Лацио» против «Боруссии» в Лиге чемпионов — это матч Чиро Иммобиле против своей бывшей команды. У него будет наверняка своя мотивация.
Итальянские команды приучили нас к тому, что меньше четырёх голов ждать не приходится. В Италии только разгоняются с этого. Но Лига чемпионов — это дело особое. Я думаю, что хороший старт и для тех и для других очень важен.
Тренер «Боруссии» Люсьен Фавр — очень осторожный. В последнее время его команда не блещет какой-то результативностью. Если одерживает победу, то достаточно в спокойной манере. Мне кажется, что на выезде в Риме он игру построит от защиты и будет выжидать.
В этом матче стоит рискнуть и сделать ставку на тотал меньше. Только не 2.5 мяча, а 3. Я очень сильно сомневаюсь, что в этом матче будет результативная игра», — сказал Дементьев.
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