«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.85.



«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». «МЮ» неплохо сыграл с «Ньюкаслом», но соперник особенно сопротивления не оказал.



В целом же «Юнайтед» далек от идеала. Прежде всего, это касается игры без мяча. Центр поля серьезно проседает. Погба и Матич пока далеки от лучшей формы. Центр обороны также не в лучшем состоянии. На вратарскую линию пока надеяться нельзя. Еще сегодня стало известно, что Макгуайер, лучший защитник команды, сыграть не сможет против парижан. Также не выйдет на поле и Гринвуд.



Мне кажется, что Сульшер будет играть также как и в последний раз, где-то полтора года назад. Тогда «МЮ» сенсационно выиграл со счетом 3:1. Тогда правда Лукаку забил два гола и его уже нет в составе, но стилистически будет тоже самое. «МЮ» отдаст мяч и будет играть яркой выраженным вторым номером. Тогда «ПСЖ» владел мячом больше 70% времени. Гораздо больше ударов нанесли, чем «Манчестер Юнайтед». Но манкунианцы эффективно сыграли впереди и одержали эту победу.



«ПСЖ» должен быть в боевом составе. Некоторые лидеры пропускали игры из-за дисквалификации. В предстоящем матче должны играть все сильнейшие из «ПСЖ». Поэтому по характеру игры она будет напоминать предыдущую встречу этих команд.



Мне кажется, «ПСЖ» должен выиграть, поэтому победа «ПСЖ» с форой (-1). На владение здесь букмекеры дают слишком низкий. Пока 56,5 процента времени у «ПСЖ». Коэффициент 1,90. Возможно, это основной мой выбор касаемо этого матча. Также «ПСЖ» победит по количеству ударов, не в створ, а общих в сторону ворот. «ПСЖ» победит с форой (-1)».

«ПСЖ» — «МЮ». Прогноз: ну здравствуй, Лига чемпионов! Неймар и Ди Мария дадут жару Манкунианцы слабо начали сезон, а у парижан пять побед подряд с общим счётом 16:1.