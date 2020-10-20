«Динамо» Киев — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» проиграло туринскому «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. В конце встречи преимущество итальянского клуба увеличил Мората, ему ассистировал Хуан Куадрадо.
Эксперты считали «Ювентус» фаворитом: ставки на туринцев принимались с коэффициентом 1.96. С 1000 рублей можно было выиграть 1960 рублей. Ничья шла за 3.34, успех «Динамо» — за 4.75.
На тотал меньше 2.5 мяча предлагали поставить на 1.83, на «обе забьют — нет» — за 1.88. Победа «Ювентуса» всухую оценивалась коэффициентом 3.80.
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