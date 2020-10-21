«Енисей» — «Спартак»: эксперты оценили шансы команды Тедеско в матче Кубка России

21 октября «Енисей» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Енисея» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.



Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» 21 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.70. Гол в первые 15 минут идёт за 2.80, гол в каждом тайме — за 1.40.