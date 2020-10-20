«Енисей» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Урунов на классе выйдут в 1/8 финала Кубка России

21 октября «Енисей» и «Спартак» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Енисея» оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» 21 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» 21 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.08, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Енисей» — «Спартак» (21.10.2020)

Новый сезон в российском футболе стремительно приближается к экватору. В ФНЛ сыграли уже 15 туров, в РПЛ позади 11. На финишную прямую выходит один из раундов Кубка России. Тут с середины сентября в дело вступил целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный.

«Лацио» — «Боруссия Д». Прогноз: берегись, «Зенит»! Санчо, Витсель и Холанд покажут класс Берём коэффициент 4.80 в матче Лиги чемпионов. Шансы на проход осязаемы.

Вместо привычной олимпийской системы до победного конца в Кубке России ввели групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

«Спартак» попал в компанию к «Родине» и «Енисею». 21 октября предстоит закрыть групповую стадию. Для этого придётся отправиться в Красноярск, где на стадионе «Центральный» в 15:00 мск начнётся встреча с «Енисеем». Строго говоря, красно-белые находятся одной ногой в 1/8 финала.

К вылету приведёт совсем уж фантастический сценарий. Дело в том, что клуб из ФНЛ в гостях получил 0:3 от «Родины». А подопечные Доменико Тедеско разнесли представителя ФНЛ без каких-либо проблем со счётом 5:1, сделав весомую заявку на следующий раунд.

«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну «Быки» великолепно стартовали в Бундеслиге и находятся в замечательной форме.

Соответственно завершившая групповой этап «Родина» набрала три очка при разнице мячей 4:5. «Спартаку» достаточно не проиграть с разницей более чем в три мяча, чтобы занять первую строчку. Понятно, что задача, мягко говоря, не из сложных. Разумеется, тренерский штаб проведёт широкую ротацию и даст шанс резервистам.

Лишний раз гонять в Красноярск лидеров и взваливать на их плечи дополнительную нагрузку смысла нет. Календарь плотный: в субботу потратили много сил с «Химками» (3:2), а уже 24 октября предстоит сражаться в Краснодаре. Разумеется, битва с прямым конкурентом гораздо важнее игры в Кубке России.

Впрочем, букмекеры всё равно отдают огромное преимущество гостям. На их победу предлагается коэффициент 1.30, который в лучшем случае сгодится для экспресса. А лезть в огромные форы нет смысла: состав будет экспериментальным, а «Енисей» в ФНЛ сейчас очень хорош.

«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол Ярославцы добыли шесть побед подряд, но и у «Спартака» дела потихоньку выправляются.

Три победы подряд над довольно крепкими оппонентами. 2:0 с «Велесом», 1:0 со «СКА-Хабаровском» и 3:2 с «Чайкой». Состав достойный, есть несколько футболистов с опытом РПЛ: Хуан Лескано, Никита Глушков, Александр Зотов. Красноярцы входят в топ-10 ФНЛ, хотя получили аж три технических поражения.

Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от хозяев. П1 с форой (+1.5) идёт за 2.04, вполне неплохо. Ждём ничьей или победы москвичей на тоненького. Такой расклад устроит всех: «Енисей» сохранит лицо перед родными болельщиками, а «Спартак» пройдёт в следующий раунд.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Енисей» — «Спартак» 21 октября 2020 года

Букмекеры не сомневаются в победе «Спартака», хотя не всё так очевидно. У красно-белых тяжелейший календарь: 17 октября дожали «Химки», а уже 24-го числа сражаться с «Краснодаром». Гонять лидеров в Красноярск смысла нет, благо что выход в следующий раунд Кубка России почти решённый вопрос. Думается, Доменико Тедеско выставит экспериментальный состав и хозяева смогут сохранить лицо.

Ставка: победа «Енисея» с форой (+1.5) за 2.04.