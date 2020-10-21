«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» с форой (+1) за 2.06.
«В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Атлетико». Встреча пройдёт в Мюнхене, и, конечно, это игра с приставкой «топ».
Ещё несколько недель назад я бы сказал, что у «Атлетико» почти нет шансов в этой игре. Но на сегодняшний день всё поменялось.
Видно, что у «Баварии» есть либо усталость от прошлого сезона, либо соперники начали адаптироваться к футболу мюнхенцев. Команда Флика начала сезон не так уверенно, как она заканчивала прошлый.
Тяжело сказать, с чем именно связаны проблемы мюнхенцев. Да, «Бавария» сильна. Но сейчас она не выглядит таким фаворитом, каким могла бы быть в игре с «Атлетико».
Да, скорее всего в этой встрече «матрасникам» придётся сыграть в оборонительный футбол. Но они, имея такой качественный состав, хорошую оборону и способность к разящим атакам, могут перевернуть ход встречи.
Хотя я не вижу предпосылок к тому, что «Атлетико» всех удивит и преподнесет сюрприз в этой игре. Но зацепиться за очки он точно сможет.
Ожидаю яркую и впечатляющую игру от этих команд. Я предлагаю поставить на победу мадридского клуба с форой (+1)», — сказал Калиниченко.
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