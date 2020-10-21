«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Александра Вишневского на матч ЛЧ 21 октября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Локомотив».



Ставка: победа «РБ Зальцбург» и обе забьют за 2.60.



«Где «РБ Зальцбург», там и голы. Очень много забитых и достаточно пропущенных. У «Зальцбурга» высочайшие показатели по ставкам на «тотал больше» не только в австрийском чемпионате, но и в Лиге чемпионов – что в прошлом сезоне, что в этом. Даже против страдавшего от коронавируса «Маккаби» австрийцы оба раза пропускали, что не помешало им выиграть оба матча.



И хоть Марко Николич и признанный специалист по засушиванию игры, но всё же я не думаю, что «Локомотив» сможет избежать пропущенных мячей в Зальцбурге. Обновлённая атака «Зальцбурга» выглядит очень лихо и мощно. Моей первоначальной идеей на этот матч было выбрать ставку на индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1,5 гола, но коэффициент на это совсем низок – 1.42. Тогда уж лучше рискнуть и допустить, что «Локомотив» забьёт тоже. Всё-таки «Зальцбург» проповедует очень открытую игру, и у москвичей тоже наверняка будет достаточно голевых моментов, а линия атаки «Локомотива» достаточно мощна.



Коэффициент на «обе забьют» — 1.70, а на победу «Зальцбурга» при голах обеих команд – уже 2.60. Поскольку австрийский чемпион выглядит очевидным фаворитом матча, я выберу из всех перечисленных ставок последнюю – с самым высоким коэффициентом», — сказал Вишневский.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.