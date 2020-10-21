«Интер» — «Боруссия» М: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Боруссия» М.



Ставка: ТБ 3 за 2.12.



«В достаточно интригующем матче первого тура группового этапа ЛЧ «Интер» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан Сиро».



Как по мне, это интересная пара. Встречаются «Интер», который проиграл в дерби «Милану», и «Боруссия», которая является достаточно неприятной немецкой командой. Может доставить хлопот этот клуб любому сопернику. Обороне миланцев, думаю, придется точно попотеть.



Немецкий клуб, конечно, не такой еврокубковый боец последних лет, как «Интер». Клуб из Милана ассоциируется с определенными результатами в ЛЧ и ЛЕ.



Но все равно не стоит списывать со счетов «Боруссию». Ее нельзя недооценивать. Эта команда достаточно собранная, яркая. В атаке она умеет играть, часто забивает.



«Интер» сейчас везде хорош. Хотя последний матч с «Миланом» показал некоторые недостатки в составе Конте. Будет интересно посмотреть, как проведет этот матч «Интер».



Но стоит отметить, что это только первые туры в еврокубках. Они могут быть не столь яркими. Соперники часто присматриваются к новым командам, с которыми ранее часто не встречались.



Однако эти команды не умеют играть не зрелищно. Думаю, они устроят перестрелку голами. Предложу поставить на тотал забитых мячей больше трех. Надеюсь, соперники раскроются по ходу встречи, и мы увидим яркий футбол».

«Интер» — «Боруссия М». Прогноз: Златана не будет. Что теперь помешает Конте и Лукаку? Нерадзурри забивали и пропускали во всех матчах сезона.