«Интер» — «Боруссия М». Прогноз: Златана не будет. Что теперь помешает Конте и Лукаку?

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Боруссия Мёнхенгладбах». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Боруссия М» 21.10.2020
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Интер» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.
«Интер» — «Боруссия М»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 октября 2020 года
Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!
Первый тур группового этапа завершится в среду, 21 октября, восемью матчами. В Милане местный «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет выяснять отношения с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, начало — в 22:00 мск. Кадровых потерь достаточно с обеих сторон, этот фактор нужно учитывать.
У итальянцев несколько футболистов выпало из-за коронавируса. Точно не сыграют Роберто Гальярдини, Милан Шкриньяр, Йонуц Раду и Матиас Весино, под вопросом участие Эшли Янга и Раджи Найнгголана. У гостей не будет Ласло Бенеша, Луиса Байера, Валентино Лазаро и Дениса Закарии.
Старт сезона сложился для соперников не лучшим образом. Нерадзурри в четырёх матчах уверенно разобрались только с новичком элитного дивизиона «Беневенто» (5:2). Не потерять очки с «Фиорентиной» откровенно повезло, победу (4:3) вырвали в самом конце. А дальше сыграли вничью с «Лацио» (1:1) и уступили «Милану» (1:2).
В Риме ничего толком не получилось, даже численное преимущество не помогло забить второй мяч. А вот в дерби подопечные Антонио Конте смотрелись хорошо, да только фактор Златана Ибрагимовича перевесил. С реализацией категорически не заладилось, а вернувшийся после коронавируса швед разнёс Коларова в пух и прах.
«Интер» с семью очками располагается на шестой строчке, на поражение от принципиального соперника нужно отвечать. Впрочем, «Боруссия М» сейчас испытывает даже более серьёзные трудности. Они выражаются не только в качестве футбола, но и в результатах. Шутка ли — одна победа в четырёх турах и 11-е место в Бундеслиге.
Подопечные Марко Розе ставят на компактность, переходные фазы и прессинг. Они чертовски хорошо переходят из обороны в атаку, а потому любая потеря в центре поля чревата проблемами. И в защите был порядок. Правда, скорее в прошлом сезоне, по итогам которого меньше пропустили только «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Теперь «жеребята» вытаскивают мячи из сетки в каждом туре: три от дортмундской «Боруссии», по одному от «Униона», «Кёльна» и «Вольфсбурга». Не хватает концентрации при стандартных положениях, индивидуальные ошибки участились. А ведь подбор исполнителей в атаке у нерадзурри прекрасный.
Думается, проблем с голами тут не будет. Обе команды на старте сезона слишком много пропускают. «Интеру» придётся лезть вперёд. С группой не повезло — «Реал» сильнее, «Шахтёр» тоже опасен. Прошлогоднее выступление в Лиге чемпионов ещё не забылось. Потому на своём поле с немцами нужно набирать максимум.
Неточных передач в центре поля у подопечных Конте по-прежнему достаточно, так что свои три-четыре хороших момента гости наверняка получат. Раз так, логично ждать голов в обе стороны. Между прочим, эта ставка доезжала во всех четырёх матчах миланцев в сезоне, а у немцев не зашла лишь однажды (в первом туре с дортмундской «Боруссией»).
На «обе забьют» дают 1.76. Если хотите увеличить коэффициент, рассмотрите два варианта: 1Х + обе забьют за 2.08 и обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.15. Ждём тут чего-то вроде 2:1 в пользу хозяев.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Боруссия М» 21 октября 2020 года
Обе команды начали сезон не лучшим образом. В обороне проблемы заметные, но при прочих равных на стороне «Интера» преимущество по уровню исполнителей и своё поле. Для набора очков этого должно хватить. Возьмём 1Х + обе забьют за 2.08. Немцы отлично переходят из обороны в атаку, а нерадзурри пропустили во всех четырёх матчах сезона. Свой гол «Боруссия» наверняка найдёт, но шансы хозяев выглядят весомее.
Ставка: «Интер» не проиграет + обе забьют за 2.08.
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