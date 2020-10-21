ЦСКА – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Торпедо».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.21.
«Теперь уже можно с полной уверенностью доложить, что именно матч со СКА, с вечным конкурентом по финалу Западной конференции, сослужил столичным «армейцам» добрую службу, став своеобразным очистительным лучом света. После СКА было придушено московское «Динамо», а теперь к действующим чемпионам и лидерам Континентальной лиги приезжает нижегородское «Торпедо». Если можно было бы, то не приехал бы – унижений и мытарств нижегородцам в текущем сезоне хватает и без этого. Но календарь неумолим, и приходится «автозаводцам» ехать в столицу за тумаками и подзатыльниками, без всяких надежд на пополнение очкового запаса, который волжанам, висящим на подоконнике зоны плей-офф Восточной конференции, нужен, как никому. А откуда ему взяться, если козью морду нижегородцам строит даже «Куньлунь», «великий и ужасный» («Салават Юлаев» шумно выдохнул: не он один является поставщиком очков для китайских товарищей).
Всем понятно: что может сделать с ЦСКА команда, накануне продувшая «Куньлуню»? Когда-то, при Скудре, после такого поражения можно было гарантировать «армейцам» весёлую жизнь. Не выиграли бы, так выпили бы всю кровь и вымотали бы все нервы. Но поскольку «Торпедо» сейчас – это «фабрика мягких игрушек» во всей красе, то ожидать в отчётном матче разрыва на себе надвое предметов верхнего и нижнего гардероба от гостей не следует. Они тихонько булькнут и поедут к себе, в Нижний, солнцем палимы.
ЦСКА победит. Уверенно, в основное время и с преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.
- 21 октября 2020
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