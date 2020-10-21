«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Артура Петросьяна на матч ЛЧ в Австрии 21 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе A Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Локомотив».
Ставка: победа «РБ Зальцбурга» за 1.63.
«Нечасто так бывает, но команда, у которой четыре победы в четырёх последних матчах и которая не пропускает в шести из последних семи, совершенно не впечатляет своей игрой. И нет уверенности в том, что эта серия будет продолжаться. В команде явный дисбаланс в составе, не очень понятны принципы, по которым совершаются те или иные трансферы, — в общем, рано или поздно это всё должно сказаться на результатах. А пока будем с интересом наблюдать, как Николич разместит на поле Смолова, Эдера, Зе Луиша, Камано и Лисаковича.
«Зальцбург» я уже здесь нахваливал перед их матчами в квалификации, и австрийцы не подвели. Они без проблем прошли «Маккаби» из Тель-Авива (5:2 по сумме двух встреч), а в двух последующих матчах на внутренней арене одержали две победы с разницей 10:1. Вообще же у них восемь побед подряд в официальных матчах. А прямо перед началом этой серии был ещё товарищеский матч с «Ливерпулем», которому они забили дважды в первые 13 минут игры.
И ещё любопытный нюанс: сами австрийцы, с которыми я на днях общался в эфире австрийского радио, убеждены, что их команде уже сейчас по силам побороться с мадридским «Атлетико» за выход из группы. Третье место и переход в Лигу Европы для амбициозного клуба — задача-минимум», — полагает Петросьян.
- 21 октября 2020
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