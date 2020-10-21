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Кард UFC 254, 24 октября 2020: участники турнира, кто выступает, прогнозы, ставки

Кард UFC 254, 24 октября 2020: участники турнира, кто выступает, прогнозы, ставки
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24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Александр Волков — Уолт Харрис
Фил Хоус — Якоб Малкоун
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.

Предварительный кард

Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи
Стефан Струве — Тай Туйваса
Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов
Да Юнь Чжун — Сэм Олви
? — Сергей Морозов
Лиана Джоджуа — Миранда Маверик
Кейси Кенни — Натаниэль Вуд
Жоэль Альварес — Александр Яковлев.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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