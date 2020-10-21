Кард UFC 254, 24 октября 2020: участники турнира, кто выступает, прогнозы, ставки

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гэтжи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию прогнозируемый кард турнира.



Основной кард



Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Фил Хоус — Якоб Малкоун

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.



Предварительный кард



Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи

Стефан Струве — Тай Туйваса

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Да Юнь Чжун — Сэм Олви

? — Сергей Морозов

Лиана Джоджуа — Миранда Маверик

Кейси Кенни — Натаниэль Вуд

Жоэль Альварес — Александр Яковлев.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.