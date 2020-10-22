«Бавария» — «Атлетико»: какой счёт, как сыграли 21 октября, какие прогнозы и ставки зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Кингсли Коман. В концовке первого тайма, на 41-й минуте, полузащитник Леон Горецка упрочил преимущество мюнхенского в счёте. На 66-й минуте хавбек «Баварии» Корентин Толиссо довёл счёт до разгромного. Через 6 минут Коман оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Букмекеры не сомневались в победе хозяев: ставки на «Баварию» принимались за 1.60, на «Атлетико» — за 5.90, на ничью — за 4.80. С 1000 рублей можно было выиграть 4800 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.71, на «обе забьют — нет» давали 2.15. Победа «Баварии» всухую оценивалась в 3.10.
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