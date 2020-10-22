«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч группового этапа Лиги Европы

Известный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА и минимум 3 мяча в матче за 2.69.



«Армейцы» провалили прошлый розыгрыш Лиги Европы и намерены реабилитироваться. Красно-синие находятся в хорошей форме, и в их планы явно входит победа над 10-й командой чемпионата Австрии прямо сейчас (одна победа в четырёх матчах, 3 очка, разность мячей 6-10).



«Вольфсберг» был очень результативной командой в прошлом сезоне и остаётся таковой в нынешнем — забил во всех четырёх играх австрийской Бундеслиги, вот только в трёх из них получал в ответ минимум по три мяча. Убежден, что весёлая группа атаки ЦСКА способна не раз поразить ворота хозяев, но и австрийцы хотя бы разок воспользуются традиционными проблемами москвичей в обороне.



В Австрию не полетел Марио Фернандес, что скажется и на защите, и на атаке гостей. Но решающей роли это сыграть не должно, учитывая уровень соперника. Думаю, «армейцы» одержат победу, и поединок получится весёлым», — сказал Симонов.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.