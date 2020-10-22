«Вильярреал» — «Сивасспор»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура в группе I Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Сивасспор».
Ставка: победа «Вильярреала» и меньше 5 мячей в матче за 1.80.
«Сивасспор» спустя 11 лет возвращается в еврокубки. В групповом этапе Лиги Европы в нынешнем сезоне это единственный представитель Турции. На стадиях квалификации ранее повылетали «Галатасарай», «Бешикташ» и «Аланьяспор». Турки рискуют потерять прямую путёвку в ЛЧ, поэтому для них нынешняя еврокампания очень важна. Помимо «Сивасспора» есть ещё «Башакшехир», выступающий в ЛЧ.
«Вильярреал» — фаворит группы, какой бы состав ни использовал Унаи Эмери. Жерард Морено, Парехо, Эступиньян и Альберто Морено в предстоящей встрече из-за травм не сыграют. Также ожидается, что Унаи Эмери даст отдохнуть Асенхо, Альбиолю, Мои Гомесу и Пако Алькасеру. Так что состав у испанцев будет задействован экспериментальный. Но даже без группы лидеров команда Эмери должна побеждать. С номинальными резервистами — Рулли, Фунесом Мори, Хауме Костой, Таке Кубо и Баккой — «Вильярреал» всё равно фаворит. Глубина состава позволяет испанцам рассчитывать на успех в группе.
Рыза Чалымбай, в отличие от своего коллеги, постарается сыграть основой, но Аппиндангойе, Ешилъюрт, Нинга и Гойано из-за повреждений на поле выйти не смогут. Это серьёзные потери для гостей.
Я думаю, «Вильярреал» на классе и без лишних усилий своего соперника обыграет. Мой прогноз — победа хозяев и тотал голов в матче меньше 4.5 за 1.80», — сказал Керимов.
- 22 октября 2020
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