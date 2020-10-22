Оливейра – Рахмонов, UFC 254: во сколько бой и где смотреть прямую трансляцию 24 октября

Поединок Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов на турнире UFC 254 пройдёт вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 19:40 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».



По оценке букмекеров, фаворита боя нет. Поставить на победу Оливейры в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 49% вероятности. Шансы Рахмонова аналитики оценили коэффициентом 1.94 (49%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 50.00. Это около 2% вероятности.