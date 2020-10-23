«Барыс» — «Ак Барс»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.80.



«Второе «кошачье дерби» текущего сезона. Эти команды играли между собой буквально неделю назад, и тогда «Барыс» был сильнее по результатам дополнительного времени — 1:0. Казахи вели 4:0 у «Йокерита» и проиграли. Финны буквально за 10 минут до конца матча забросили четыре шайбы, сравняв счёт, и затем победили в овертайме — 5:4. Это вообще что-то непонятное и невероятное.



А «барсы» тоже хороши. Уступили хабаровскому «Амуру» со счётом 1:7. Просто чудеса какие-то, какой чемпионат у нас непредсказуемый. Но сейчас в каждой команде в лазарет попали достаточно сильные вратари. Может, как раз их и не хватило как тем, так и другим.



Сегодня будет совершенно другая игра. Оба коллектива достаточно хорошо встряхнулись. Поражения были неожиданными как у тех, так и у других. «Барысу» будет легче. Они в Уфу слетали, затем в Москву и Казань. Сейчас вернулись домой. Второй матч проведут на родной арене. Команда на ходу, а финнам уступили по глупости, растеряв всё преимущество.



Казанцы же продолжают своё путешествие по просторам континента: Новосибирск, Хабаровск, теперь вот Казахстан. Туда-сюда часовые пояса меняются у команды, перелёты тяжёлые, усталость. Таким образом, эту игру хозяева уже не упустят. Выводы сделаны после поединка с «джокерами». Будут сражаться. Я не знаю и не понимаю, что творится с казанцами. Повторюсь, у них очень трудный выезд. Если казахи не отдадут инициативу, то победят с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов обязан ответить на 1:7. Это дело принципа Обе команды накануне потерпели крайне чувствительные неудачи.