«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов обязан ответить на 1:7. Это дело принципа

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех «Барыса» идёт за 2.68.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.78. Гол на первой минуте идёт за 16.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Ак Барс» Казань (23.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На пятницу, 23 октября, запланированы сразу пять матчей. В 16:30 мск в Нур-Султане местный «Барыс» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники накануне потерпели крайне чувствительные поражения.
Получились они разными. Казанцы поймали в Хабаровске 1:7. Да, такого счёта они не заслуживали, просто у хозяев залетало абсолютно всё. 3:5, например, было бы справедливее. Но это уже детали. Дмитрий Квартальнов явно поспешил с заменой вратаря, убрав юного Артура Ахтямова на пятой минуте, после первой же шайбы.
Последовавшее на пресс-конференции объяснение только ухудшило ситуацию: Мифтахов, дескать, устал, ему решили дать отдохнуть. Именно поэтому, видимо, бросили в бой спустя 254 секунды при счёте 0:1. В общем, затеянная на ровном месте чехарда и ужасные спецбригады (четыре раза пропустили в меньшинстве и один — в большинстве) привели к кошмару.
Усиления состава ждать неоткуда, исполнители останутся теми же. Доус, Зарипов, два основных вратаря и ещё несколько хоккеистов основы пока вне игры. График плотный — третий выездной поединок за пять суток, всё на фоне серьёзных перелётов. Новосибирск, потом Хабаровск, теперь Нур-Султан.
У «Барыса» получилось даже обиднее. Вели 4:0 к 46-й минуте у мощного «Йокерита» и умудрились проиграть. Ладно хоть в дополнительное время (4:5 ОТ). Все голы — в равных составах. Всё же последствия карантина дают о себе знать. Команда показывает хороший хоккей, но только на отдельных отрезках. И в какой-то момент подсаживается.
Плюс сказались старые проблемы с игрой на удержание: даже при двух-трёх шайбах запаса клуб из Казахстана стабильно испытывает трудности, если начинает действовать на отбой. Тем интереснее, как столь чувствительные неудачи повлияют на соперников. Ведь времени оклематься практически не имелось.
«Ак Барс» в последнее время на удивление уверенно чувствует себя в Казахстане: три победы и поражение по буллитам в четырёх предыдущих встречах. Кроме того, команды Дмитрия Квартальнова всегда и везде должны отвечать на чувствительные поражения. Затяжные неудачные серии бывают редко. Качество хоккея может быть бледным, но за провалом должен идти набор очков. Это дело принципа.
В то же время чехарда с вратарями наверняка аукнется, а большинство у «Барыса» по-прежнему классное. Вот и вырисовывается Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:3. Но скучно точно не будет.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября 2020 года
«Ак Барс» уверенно чувствует себя в Казахстане: три победы и поражение по буллитам в четырёх последних случаях. Кроме того, Дмитрий Квартальнов умеет разговаривать с хоккеистами после чувствительных поражений, как правило его команды правильно на них реагируют. В то же время большинство у «Барыса» отличное, а поспешная замена Ахтямова и шесть шайб Мифтахова должны добавить голкиперам нервозности. То есть свои два гола хозяева наверняка забьют. Вырисовывается Х2 через общий верх.
Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.
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