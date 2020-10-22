«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов обязан ответить на 1:7. Это дело принципа

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.60, успех «Барыса» идёт за 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.78. Гол на первой минуте идёт за 16.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Ак Барс» Казань (23.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На пятницу, 23 октября, запланированы сразу пять матчей. В 16:30 мск в Нур-Султане местный «Барыс» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники накануне потерпели крайне чувствительные поражения.

Получились они разными. Казанцы поймали в Хабаровске 1:7. Да, такого счёта они не заслуживали, просто у хозяев залетало абсолютно всё. 3:5, например, было бы справедливее. Но это уже детали. Дмитрий Квартальнов явно поспешил с заменой вратаря, убрав юного Артура Ахтямова на пятой минуте, после первой же шайбы.

Последовавшее на пресс-конференции объяснение только ухудшило ситуацию: Мифтахов, дескать, устал, ему решили дать отдохнуть. Именно поэтому, видимо, бросили в бой спустя 254 секунды при счёте 0:1. В общем, затеянная на ровном месте чехарда и ужасные спецбригады (четыре раза пропустили в меньшинстве и один — в большинстве) привели к кошмару.

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Усиления состава ждать неоткуда, исполнители останутся теми же. Доус, Зарипов, два основных вратаря и ещё несколько хоккеистов основы пока вне игры. График плотный — третий выездной поединок за пять суток, всё на фоне серьёзных перелётов. Новосибирск, потом Хабаровск, теперь Нур-Султан.

У «Барыса» получилось даже обиднее. Вели 4:0 к 46-й минуте у мощного «Йокерита» и умудрились проиграть. Ладно хоть в дополнительное время (4:5 ОТ). Все голы — в равных составах. Всё же последствия карантина дают о себе знать. Команда показывает хороший хоккей, но только на отдельных отрезках. И в какой-то момент подсаживается.

Плюс сказались старые проблемы с игрой на удержание: даже при двух-трёх шайбах запаса клуб из Казахстана стабильно испытывает трудности, если начинает действовать на отбой. Тем интереснее, как столь чувствительные неудачи повлияют на соперников. Ведь времени оклематься практически не имелось.

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«Ак Барс» в последнее время на удивление уверенно чувствует себя в Казахстане: три победы и поражение по буллитам в четырёх предыдущих встречах. Кроме того, команды Дмитрия Квартальнова всегда и везде должны отвечать на чувствительные поражения. Затяжные неудачные серии бывают редко. Качество хоккея может быть бледным, но за провалом должен идти набор очков. Это дело принципа.

В то же время чехарда с вратарями наверняка аукнется, а большинство у «Барыса» по-прежнему классное. Вот и вырисовывается Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:3. Но скучно точно не будет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 23 октября 2020 года

«Ак Барс» уверенно чувствует себя в Казахстане: три победы и поражение по буллитам в четырёх последних случаях. Кроме того, Дмитрий Квартальнов умеет разговаривать с хоккеистами после чувствительных поражений, как правило его команды правильно на них реагируют. В то же время большинство у «Барыса» отличное, а поспешная замена Ахтямова и шесть шайб Мифтахова должны добавить голкиперам нервозности. То есть свои два гола хозяева наверняка забьют. Вырисовывается Х2 через общий верх.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.