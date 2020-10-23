«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Лидс».



Ставка: обе забьют за 1.64.



«Астон Вилла» — единственная команда АПЛ со стопроцентным показателем – четыре победы в четырёх матчах. И вряд ли кто-то скажет, что бирмингемцы их не заслужили. У Дина Смита отличная играющая команда, чётко выполняющая тренерские установки. Она хорошо готова физически, организована при игре без мяча и эффективна впереди. Отменная физика была особенно отчётливо видна в последних двух матчах – «Ливерпулю» и «Лестеру» «Вилла» нанесла во вторых таймах 18 ударов, и тех и других перебегала и по делу переиграла. На фоне «лис» была отчётливо видна разница в физической подготовке после перерыва.



«Лидс» тоже, естественно, своей игрой радует. Йоркширцы никого не боятся – будь то «Ливерпуль» или «Ман Сити», они играют в свой футбол и совершенно осознанно рассчитывают на результат. По интенсивности это одна из лучших команд АПЛ, скорость перехода из обороны в атаку, прессинг – всё на уровне.



В Бирмингеме не сможет сыграть Келвин Филлипс, а это теперь не только один из основных центральных полузащитников сборной Англии, но и ключевой игрок команды Марсело Бьелсы – связующее звено между обороной и средней линией. Пока сложно представить, как изменит игру аргентинец без него, что-то, конечно, придумает, но, боюсь, динамизм и качество перехода в атаку пострадают.



Как бы то ни было, игра должна получиться обоюдоострой, на встречных курсах. Скорее всего, нас ждут голы и в те, и в другие ворота. По крайней мере с созданием остроты у чужих ворот ни у «Виллы», ни у «Лидса» до сих пор проблем не было.



Так что предположу, что обе команды забьют, а также то, что после перерыва как минимум раз хозяева отличатся», — сказал Петросьян.

«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз: даже Бьельса не выбьет Грилиша и Баркли из топ-3 АПЛ Бирмингемцы за четыре тура забили 12 голов, а пропустили всего два. Оба от «Ливерпуля».