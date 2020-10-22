«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз: даже Бьельса не выбьет Грилиша и Баркли из топ-3 АПЛ

Бирмингемцы за четыре тура забили 12 голов, а пропустили всего два. Оба от «Ливерпуля».

23 октября «Астон Вилла» примет «Лидс Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Лидс» 23 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 6-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» (23.10.2020)

Долгожданные еврокубки благополучно стартовали. Уже успели провести первый тур группового этапа Лиги чемпионов, а 22 октября стартует Лига Европы. Правда, плотность календаря настолько бешеная, что уже 23 октября стартует шестой тур английской Премьер-лиги.

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Основные события запланированы на уикенд, но в пятницу вечером будет чем размяться. Открыть программу предстоит «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Скучно точно не будет.



«Астон Вилла» чудом успела запрыгнуть в уходящий поезд и спаслась от вылета в прошлом сезоне за несколько туров до конца. Команда заметно укрепилась в межсезонье, потратив солидную сумму на трансферы. Впрочем, новички уже доказали, что им доверились не зря.



«Львы» сыграли всего четыре игры, поскольку встреча первого тура с «Манчестер Сити» была перенесена. Зато получилось набрать 12 максимально возможных очков. Сейчас они идут на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Эвертона» всего на один пункт. Но при этом имеют игру в запасе.

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В последнем туре бирмингемцы гостили у «Лестера», который в новом сезоне выглядит здорово. Благодаря точному выстрелу арендованного у «Челси» Росса Баркли удалось на последних минутах вырвать победу (1:0). Причём, надо сказать, смотрелись гости не хуже.



«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет, но тоже успел удивить. За пять игр проиграл два раза, однако тут нужно учитывать уровень оппозиции: в первом случае обидчиком оказался «Ливерпуль» (3:4), а во втором – «Вулверхэмптон» (0:1). Хотя с «волками» клуб из Лидса даже выглядел активнее и вполне мог зацепиться за очки. Да и мерсисайдцами не хватило совсем чуть-чуть.



Была ещё и домашняя ничья с «Манчестер Сити» в четвёртом туре (1:1). Тогда подопечные Бельесы пропустили первыми, но сумели отыграться. А в конце матча имели даже возможность забить ещё, немного не хватило в завершении.

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«Лидс» смотрится гораздо интереснее, нежели «Фулхэм» и «Вест Бромвич», которые тоже пришли из Чемпионшипа. Однако тягаться с «Астон Виллой» будет тяжеловато. Бирмингемцы по праву находятся в топе турнирной таблицы, хотя это натуральная сенсация.



За четыре игры они забили целых 12 голов, а пропустили всего два от «Ливерпуля» (7:2). Трансфер голкипера «Арсенала» даёт о себе знать. Дамиан Мартинес надёжен. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.72. Зацепиться за очки «павлинам» будет непросто.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Лидс» 23 октября 2020 года

«Лидс» выглядит гораздо лучше, чем «Фулхэм» и «Вест Бромвич», которые тоже вернулись из Чемпионшипа. Однако что-то противопоставить «Астон Вилле» на её поле будет трудно. Всё же бирмингемцы заслуженно находятся в топе АПЛ и уже прошли проверку несколькими серьёзными соперниками. Возьмём П1 с нулевой форой.



Ставка: победа «Астон Виллы» с нулевой форой за коэффициент 1.72.