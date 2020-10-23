«Витязь» — ХК «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 23 октября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Витязя» за 1.84.



«У подольчан хороший ход, команда постепенно набирает форму и очки. Ребята победили в своём последнем матче, со счётом 4:3 был обыгран крепкий «Салават Юлаев». А у сочинцев затяжной кризис — если очки и набирают, то лишь по результатам дополнительного времени либо серии буллитов.



По игре сейчас всё в порядке именно у «Витязя». Вратари здорово действуют. При таких делах у южан практически нет шансов. Конечно, они будут сопротивляться, но я не знаю, что творится в стане подопечных Евгения Ставровского. Это их новый тренер, пока что как таковой тактики нет, им тяжело. Не факт, что они соберутся.



А «Витязь» при этом, по моему мнению, выиграет без каких-либо проблем. Подольчане очень неплохо выглядят. Как мы видим, сочинцы уступили и уфимцам, и череповчанам с одинаковым счётом — 0:2. Проиграли всухую. В этом поединке такого уже не будет. Команда вспомнит, что такое забрасывать шайбы. Вот и «леопарды» начнут ковыряться и одну шайбочку заковыряют в ворота «Витязя», несмотря на отсутствие из-за болезни двух хороших нападающих. Однако это нисколько не помешает подопечным Михаила Кравца одержать уверенную победу», — сказал Кожевников.