Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Хабиб — Гэтжи: ставка Кирилла Сидельникова на чемпионский бой 24 октября

Хабиб — Гэтжи: ставка Кирилла Сидельникова на чемпионский бой 24 октября
Ставки / Прогнозы 0

Чемпион Европы и мира по боевому самбо Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи 24 октября.

Ставка: победа Хабиба решением судей за 3.25.

«Фаворит — Хабиб. Но единственный вопрос в психологической подготовке. Как он себя будет чувствовать после смерти отца — неизвестно. Если всё хорошо, то он должен победить. Гэтжи сильно мотивирован, у него есть шанс стать чемпионом. Чья борьба окажется лучше, тот и выиграет бой. Вряд ли Хабиб будет рисковать в стойке, он этого никогда не делает. Так что это будет противостояние борьбы.

Каждый, кто выходит против Хабиба, — это сильнейший из претендентов. Гэтжи сейчас в таком статусе. Но если Хабиб затащит борьбу, то шансов у соперника нет. Американец, полагаю, может дать отпор и начать рубку в стойке… И как это закончится, уже сложно сказать.

Кстати, многие говорят, что Гэтжи слаб функционально. Против Фергюсона он вышел на замену и за 10 дней подготовился на пять сильных раундов. Отработал достойно, так что с выносливостью всё в порядке. Не помню, когда в последний раз Хабиб дрался пятираундовые бои. Он привык выигрывать во втором-третьем раунде. До пятого никто не доживал.

Думаю, Хабиб победит решением судей. Но ему будет сложно, если Гэтжи действительно такой хороший боец, как о нём говорят люди», — сказал Сидельников.

Букмекеры мечтают о поражении Хабиба. Он постоянно их разоряет!
Победа Гэтжи принесёт огромные деньги небольшому числу счастливчиков. Сколько же людей будет его ненавидеть?
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020