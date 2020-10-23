Хабиб — Гэтжи: ставка Кирилла Сидельникова на чемпионский бой 24 октября

Чемпион Европы и мира по боевому самбо Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи 24 октября.



Ставка: победа Хабиба решением судей за 3.25.



«Фаворит — Хабиб. Но единственный вопрос в психологической подготовке. Как он себя будет чувствовать после смерти отца — неизвестно. Если всё хорошо, то он должен победить. Гэтжи сильно мотивирован, у него есть шанс стать чемпионом. Чья борьба окажется лучше, тот и выиграет бой. Вряд ли Хабиб будет рисковать в стойке, он этого никогда не делает. Так что это будет противостояние борьбы.



Каждый, кто выходит против Хабиба, — это сильнейший из претендентов. Гэтжи сейчас в таком статусе. Но если Хабиб затащит борьбу, то шансов у соперника нет. Американец, полагаю, может дать отпор и начать рубку в стойке… И как это закончится, уже сложно сказать.

Кстати, многие говорят, что Гэтжи слаб функционально. Против Фергюсона он вышел на замену и за 10 дней подготовился на пять сильных раундов. Отработал достойно, так что с выносливостью всё в порядке. Не помню, когда в последний раз Хабиб дрался пятираундовые бои. Он привык выигрывать во втором-третьем раунде. До пятого никто не доживал.



Думаю, Хабиб победит решением судей. Но ему будет сложно, если Гэтжи действительно такой хороший боец, как о нём говорят люди», — сказал Сидельников.