Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: ставка Михаила Малютина на бой 24 октября

Чемпион командного первенства мира по версии M-1 Challenge Михаил Малютин дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: меньше 5 раундов за 1.64.



«Очень интересное тактическое противостояние. Оба соперника обладают безупречными навыками борьбы. Несмотря на то что Гэтжи хорошо работает руками, он — базовый борец. И борьба его сильная сторона. Не стал бы говорить, что это самый тяжелый соперник для Хабиба, потому что в принципе каждый был таковым. Кроме Конора, его я не считал достойным претендентом.

Думаю, большое значение будет иметь план на бой. Хабиб об этом упомянул. Он сказал, что Гэтжи плохо дышит. Вероятно, американец подтянет функционалку, но атмосфера, нервозность скажется. Это его слабая сторона. Хабиб сказал, что будет работать на два этажа: бить, показывать борьбу, бить и снова борьба. В этом будет стратегия нашего бойца. Не знаю, что планирует делать Гэтжи. Возможно, плана два: защищаться от борьбы и наносить тяжелые удары. Или попробовать самому пройти в борьбу. И если Хабиб начнет уставать, то у него есть шанс. В плане столкновения стилей это очень похожие бойцы.



Хабиб любит забирать концовки раундов. Давление будет расти очень быстро. Гэтжи будет ждать и пытаться его встретить. Если он пойдет сразу в борьбу, то устанет. Поэтому ожидаю контратакующий стиль. Его задача встретить и попытаться атаковать.



Сложно дать конкретный прогноз. Хотя бы потому что я предвзят. Ведь Хабиб мой друг. Знаю, что он выиграет и, возможно, досрочно. Но у нас очень опасный вид спорта, один удар может поменять все. Вообще по своему уровню Хабиб сильнее. Системно он лучше Гэтжи. Поэтому шансов у него больше. Если, конечно, убрать «лаки-панчи».