«МЮ» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси».

Ставка: «МЮ» забьёт в каждом тайме за 1.95.

«Игрался бы матч со зрителями, я бы уверенно взял П1. Но так как играют при пустых стадионах, матчи в АПЛ складываются непредсказуемо. На данный момент самый непредсказуемый чемпионат – это именно Англия.



На мой взгляд, «Юнайтед» – очевидный фаворит матча. Особенно учитывая последние результаты и выступления команд в ЛЧ. Хозяевам нужно играть на победу. Забитые в Ньюкасле и Париже мячи должны вселять уверенность, что в этом матче должно что-то получиться.



С другой стороны, у «Челси» тоже нет варианта играть на ничью. Нужно побеждать, потому что все больше разговоров о том, что Лэмпардом недовольны. И если так будет продолжаться, он может остаться без работы. Называется фамилия Аллегри в качестве преемника. Короче, давление на молодого тренера совершенно очевидно. Ему нет никакого резона играть на ничью. Хотя впереди весь сезон, но нужно уже сейчас внушать оптимизм и возвращать расположение руководства клуба и болельщиков.



Я не верю, что «Челси» дважды подряд сыграет 0:0. Думаю, голы быть должны. «Юнайтед» забивает и пропускает. Из двух вариантов – верх или низ – я все же склоняюсь к верховому матчу, хотя может получиться такая же закрытая игра, как «Челси» – «Севилья». Но я думаю, что МЮ все же нащупал игру в атаке. Стало что-то получаться, появились голы.



Мне нравится ставка на то, что обе забьют в первом тайме, коэффициент очень высокий. Но есть сомнения в голе «Челси».



А вот вариант с голами «Юнайтед» в обоих таймах – более интересный. Думаю, после провального старта, «Манчестер Юнайтед» должен быть настроен решительно