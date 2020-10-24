«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3.25 гола за 1.99.

«Не верю, что это рурское дерби получится особенно занимательным. «Боруссия» на неделе получила пощечину в Лиге чемпионов. Да и вообще, в этом сезоне играет очень скучно и уныло, под стать своему тренеру.



«Шальке» в такой ситуации, что раскрываться против Дортмунда у них желание вряд ли будет. Ожидаю от матча низкого темпа игры, «Боруссия» заберет мяч себе, а гости предпочтут действовать на контратаках. В этой связи о высокой результативности дерби я не думаю. «Шмели» не в той форме, чтобы разорвать соперника. Однако пропускать много атак от «Шальке» они тоже не будут.



Предлагают поставить на азиатский тотал по матчу меньше 3.25».